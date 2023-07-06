В Екатеринбурге сотрудница склада получит 100 тысяч рублей за травму на работе

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотруднице склада, получившей травму на работу, выплатят 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина травмировалась на складе на территории логопарка «Кольцовский» 25 января. Она проводила инвентаризацию товара, который располагался на стеллажах. Чтобы добраться до верхних полок, работница встала на тележку. Когда женщина закончила работу и хотела спуститься, мимо проходил контролер и сделал ей замечание. Сотрудница отвлеклась, в этот момент тележка покатилась в сторону, и женщина упала на спину, ударившись затылком о бетонный пол.Прибывшая скорая помощь госпитализировала пострадавшую. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.В ходе расследования несчастного случая на производстве установили нарушения требований охраны труда: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины и соблюдением работниками требований инструкций по охране труда. Также на складе использовалось оборудование, не соответствующее технологии и виду выполняемых работ.Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с организации в пользу работницы компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей.