В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Антона Валека

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Антона Валека – на участке от здания № 7 до улицы Февральской Революции.Улица будет перекрыта до 15 августа 2024 года. Это связано со строительством жилого комплекса.Движение транспорта на время перекрытия направлено с улицы 8 Марта через арку здания по адресу площадь Октябрьская, 3.