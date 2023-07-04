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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Антона Валека
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Антона Валека – на участке от здания № 7 до улицы Февральской Революции.
Улица будет перекрыта до 15 августа 2024 года. Это связано со строительством жилого комплекса.
Движение транспорта на время перекрытия направлено с улицы 8 Марта через арку здания по адресу площадь Октябрьская, 3.
Улица будет перекрыта до 15 августа 2024 года. Это связано со строительством жилого комплекса.
Движение транспорта на время перекрытия направлено с улицы 8 Марта через арку здания по адресу площадь Октябрьская, 3.
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