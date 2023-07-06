Матери погибшего на Свердловской железной дороге выплатили компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вмешательство Свердловской транспортной прокуратуры и суд понадобились, чтобы добиться от открытого акционерного общества «РЖД» выплаты денежной компенсации. Деньги выплатили матери погибшего на рельсах мужчины.Трагедия произошла в декабре 2022 года на перегоне станции «Электродепо-ВИЗ». Электропоездом был сбит 45-летний мужчина. От полученных травм потерпевший скончался.Свердловский транспортный прокурор посчитал, что в данной ситуации «РЖД» обязано возместить моральный ущерб материпогибшего. Суд с его доводами согласился и взыскал соответствующую компенсацию с железнодорожников. Женщина получила 128 тысяч рублей.