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Матери погибшего на Свердловской железной дороге выплатили компенсацию
Фото: Владислав Постников
Вмешательство Свердловской транспортной прокуратуры и суд понадобились, чтобы добиться от открытого акционерного общества «РЖД» выплаты денежной компенсации. Деньги выплатили матери погибшего на рельсах мужчины.
Трагедия произошла в декабре 2022 года на перегоне станции «Электродепо-ВИЗ». Электропоездом был сбит 45-летний мужчина. От полученных травм потерпевший скончался.
Свердловский транспортный прокурор посчитал, что в данной ситуации «РЖД» обязано возместить моральный ущерб матери
погибшего. Суд с его доводами согласился и взыскал соответствующую компенсацию с железнодорожников. Женщина получила 128 тысяч рублей.
Трагедия произошла в декабре 2022 года на перегоне станции «Электродепо-ВИЗ». Электропоездом был сбит 45-летний мужчина. От полученных травм потерпевший скончался.
Свердловский транспортный прокурор посчитал, что в данной ситуации «РЖД» обязано возместить моральный ущерб матери
погибшего. Суд с его доводами согласился и взыскал соответствующую компенсацию с железнодорожников. Женщина получила 128 тысяч рублей.
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