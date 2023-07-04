В Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 21 тысяча человек

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

С начала сезона в Свердловской области зафиксировано 20 936 пострадавших от присасывания клещей, из них 3 869 – дети. Это в два раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,35 раза ниже среднего многолетнего уровня.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 6 043 пострадавших, 668 из них – дети.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 110 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 319 человек.