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В Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 21 тысяча человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала сезона в Свердловской области зафиксировано 20 936 пострадавших от присасывания клещей, из них 3 869 – дети. Это в два раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,35 раза ниже среднего многолетнего уровня.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 6 043 пострадавших, 668 из них – дети.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 110 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 319 человек.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 6 043 пострадавших, 668 из них – дети.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 110 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 319 человек.
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