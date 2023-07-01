Прокуратура следит за реализацией нацпроектов в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области по поручению генерального прокурора Игоря Краснова осуществляется надзорное сопровождение реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда».Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в Красноярском крае, Кировской и Свердловской областях так обеспечены открытие двух новых врачебных амбулаторий, возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта, а также поставка магнитно-резонансных томографов.Кроме того, в Свердловской области и еще трех регионах России по искам прокуроров сокращены сроки расселения 27 аварийных домов.