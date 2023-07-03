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Транспортная прокуратура организовала проверку из-за жалоб на очереди у Кольцово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за жалоб на очереди на выходе в задние Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На очереди возле аэропорта уральцы пожаловались еще утром. Как рассказали местные жители порталу «Е1», в здание их пропускали довольно быстро, но желающих попасть внутрь тоже не убавлялось.
Те, кому удалось преодолеть пробку на въезде и очереди на входе, рекомендуют приезжать в аэропорт с учетом того возможных трудностей.
В транспортной прокуратуре обещают разобраться.
На очереди возле аэропорта уральцы пожаловались еще утром. Как рассказали местные жители порталу «Е1», в здание их пропускали довольно быстро, но желающих попасть внутрь тоже не убавлялось.
Те, кому удалось преодолеть пробку на въезде и очереди на входе, рекомендуют приезжать в аэропорт с учетом того возможных трудностей.
В транспортной прокуратуре обещают разобраться.
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