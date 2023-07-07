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В Екатеринбурге изменилась схема движения трех автобусных маршрутов
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 9 июля, в Екатеринбурге три автобусных маршрута начали ездить по новой схеме. Речь идет об автобусах под номерами «42», «056» и «083».
Изменения в привычной схеме движения были связаны со строительными работами на улице Рощинской, сообщили в мэрии.
Маршруты автобусов №42 и №083 в оба направления теперь ездят по улицам Молодогвардейцев – Яблоневая – Якутская и далее по маршруту. А автобус №056 катается по улицам Молодогвардейцев – Яблоневая – Якутская – Алтайская.
Вернуться к прежнему маршруту автобусы должны будут 1 ноября этого года.
Изменения в привычной схеме движения были связаны со строительными работами на улице Рощинской, сообщили в мэрии.
Маршруты автобусов №42 и №083 в оба направления теперь ездят по улицам Молодогвардейцев – Яблоневая – Якутская и далее по маршруту. А автобус №056 катается по улицам Молодогвардейцев – Яблоневая – Якутская – Алтайская.
«Для улучшения транспортной доступности жителей организованы временные остановочные пункты на улице Молодогвардейцев в районе перекрестка с улицей Дунайская, а также на улице Яблоневая в районе перекрестка с улицей Патриотов»,
– сказали в екатеринбургской администрации.
Вернуться к прежнему маршруту автобусы должны будут 1 ноября этого года.
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