В Екатеринбурге изменилась схема движения трех автобусных маршрутов





– сказали в екатеринбургской администрации. «Для улучшения транспортной доступности жителей организованы временные остановочные пункты на улице Молодогвардейцев в районе перекрестка с улицей Дунайская, а также на улице Яблоневая в районе перекрестка с улицей Патриотов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 9 июля, в Екатеринбурге три автобусных маршрута начали ездить по новой схеме. Речь идет об автобусах под номерами «42», «056» и «083».Изменения в привычной схеме движения были связаны со строительными работами на улице Рощинской, сообщили в мэрии.Маршруты автобусов №42 и №083 в оба направления теперь ездят по улицам Молодогвардейцев – Яблоневая – Якутская и далее по маршруту. А автобус №056 катается по улицам Молодогвардейцев – Яблоневая – Якутская – Алтайская.Вернуться к прежнему маршруту автобусы должны будут 1 ноября этого года.