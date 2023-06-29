Екатеринбургский зооспасатель спас застрявшую на козырьке балкона кошку

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 7 июля, в Нижнем Тагиле екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков спас кошку, застрявшую на козырьке балкона многоэтажного дома. Там она просидела несколько дней.Как рассказал активист в своей группе во «Вконтакте», в квартире, окна которых выходили на козырек балкона, никто не жил, поэтому пришлось спускаться к кошке с крыши, чтобы ее спасти.До того, как приехал спасатель, жильцы дома пытались своими силами вызволить бедняжку из ловушки, спуская ковровую дорожку бедолаге, но выбраться кошка так и не смогла, поэтому пришлось ждать специалиста из Екатеринбурга.По словам Зенкова, с кошкой все в порядке. Сейчас она дома.