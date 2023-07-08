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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту дорожного конфликта с участием мигрантов в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудил уголовное дело по факту дорожного конфликта с участием мигрантов, которые, как сообщалось в СМИ, напали на одного из водителей и его пассажира.
Ранее в СМИ сообщали о конфликте, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. По словам очевидцев, несколько человек, предположительно, выходцев из Средней Азии, создавали аварийную ситуацию, передвигались на микроавтобусе по встречной полосе, что не понравилось другим участником движения.
В результате между ними и одним из водителей возник конфликт, в ходе которого уроженцы ближнего зарубежья избили мужчину и его пассажира. В Следственном комитете также отмечают, что мигранты также угрожали избитым убийством.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах его расследования»,
– говорится в сообщении информационного центра СКР.
Ранее в СМИ сообщали о конфликте, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. По словам очевидцев, несколько человек, предположительно, выходцев из Средней Азии, создавали аварийную ситуацию, передвигались на микроавтобусе по встречной полосе, что не понравилось другим участником движения.
В результате между ними и одним из водителей возник конфликт, в ходе которого уроженцы ближнего зарубежья избили мужчину и его пассажира. В Следственном комитете также отмечают, что мигранты также угрожали избитым убийством.
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