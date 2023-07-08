Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту дорожного конфликта с участием мигрантов в Екатеринбурге





– говорится в сообщении информационного центра СКР. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах его расследования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудил уголовное дело по факту дорожного конфликта с участием мигрантов, которые, как сообщалось в СМИ, напали на одного из водителей и его пассажира.Ранее в СМИ сообщали о конфликте, который произошел на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. По словам очевидцев, несколько человек, предположительно, выходцев из Средней Азии, создавали аварийную ситуацию, передвигались на микроавтобусе по встречной полосе, что не понравилось другим участником движения.В результате между ними и одним из водителей возник конфликт, в ходе которого уроженцы ближнего зарубежья избили мужчину и его пассажира. В Следственном комитете также отмечают, что мигранты также угрожали избитым убийством.