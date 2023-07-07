Экзотическая черепаха поселилась в пруду Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычное для уральских краёв животное заметили в пруду жители Нижнего Тагила. Родина красноухих черепах гораздо южнее, да и вообще на другом конце земного шарика — в Америке.Но и на Урале черепашка, похоже, вполне освоилась. Очевидцы пишут, что она плавает в пруду неподалёку от улицы Ежовой прямо среди уток. И такое соседство, похоже, не беспокоит ни её, ни птиц.Нетрудно догадаться, как экзотическая черепаха оказалась в уральском водоёме. С большой долей вероятности её выпустили туда не слишком ответственные владельцы. Ну, или можно предположить, что она сбежала от людей, когда те вынесли её погреться на солнышке.Всё хорошо, пока в Свердловской области стоит жаркая летняя погода. Но с наступлением холодов у черепахи наверняка возникнут проблемы с выживанием. И хоть описаны случаи, когда в московских водоёмах зимуют выброшенные туда хозяевами красноухие черепахи, всё же Урал — это не Москва, и климат здесь гораздо суровее.Впрочем, подписчики ВК-группы нижнетагильского агентства новостей «Между строк» уверяют, что и в зимние периоды видели таких экзотов в городском пруду.При благоприятных условиях красноухие черепахи живут до полусотни лет. Питаются они рыбой, улитками, насекомыми и различной травой. При температуре ниже 18 градусов тепла жизненные процессы красноухих черепах начинают замедляться.