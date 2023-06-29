Закрытый экс-кинотеатр в Каменске-Уральском начали перестраивать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском заметили активность вокруг бывшего кинотеатра «Юбилейный». Здание из-за неудачной реконструкции несколько лет простояло закрытым.В своё время «Юбилейный» считался едва ли не самым популярным кинотеатром Каменска-Уральского. Здесь не только проходили все крупные премьеры, но и устраивались творческие встречи с заезжими звёздами отечественного кино. В разные годы на сцену «Юбилейного» выходили Эльдар Рязанов, Сергей Бодров, Владимир Машков.Как напоминает ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский», кинотеатральная жизнь «Юбилейного» закончилась в 2011 году, когда администрация города продала его за 8 миллионов рублем коммерсантам. Те планировали открыть в здании торговый центр и даже вложились в реконструкцию. Вот только работы по трансформации культурного учреждения в торговые площади провели неправильно. Через суд Департамента государственного жилищного и строительного надзора сумел добиться запрета на эксплуатацию отреставрированного здания, доказав, что после проведённых работ оно стало небезопасным для посетителей. Из-за надстроек увеличилась нагрузка на несущие стены и фундамент и возник риск обрушения.В феврале 2019 года судебные приставы опечатали здание и оно простояло почти без дела вплоть до лета нынешнего года. И вот возле экс-кинотеатра заметили рабочих. Как пишет паблик, начались строительные работы — собственник здания собирается вдохнуть в свою недвижимость новую жизнь. Будет ли это торговый центр (для чего здание и покупали у администрации города), и найдётся ли там место ещё и кинотеатру, пока неизвестно.