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На выходных в Свердловской области ожидаются жара и грозы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных жителей Свердловской области и Екатеринбурге ждет жаркая погода. Температура воздуха будет в районе 31°С. Вероятны дожди и грозы.
В субботу, 8 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С, на севере до 24°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 9 июля, в Свердловской области на севере облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. На юге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на севере 11…16°С, на юге 13…18°С. Днем на севере 24…29°С, на юге 31…36°С. Ветер на севере южный со скоростью 2-7 м/сек, на юге переменный со скоростью 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 32…34°С. Ветер переменный со скоростью 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 8 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С, на севере до 24°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 9 июля, в Свердловской области на севере облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. На юге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на севере 11…16°С, на юге 13…18°С. Днем на севере 24…29°С, на юге 31…36°С. Ветер на севере южный со скоростью 2-7 м/сек, на юге переменный со скоростью 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 32…34°С. Ветер переменный со скоростью 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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