В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открыли два бульвара





– рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. «По дорогам уже открыто движение. Они сделают более быстрым и комфортным проезд к Международному выставочному центру „Екатеринбург-Экспо“, „Конгресс-Холлу“, Дворцу водных видов спорта, а также улучшат транспортную доступность жилого района Новокольцовский»,



Фото: Павел Ворожцов / све.рф





– сообщил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. «Теперь шестиполосная дорога соответствует современным нормативным требованиям. Она напрямую соединит Сибирский тракт и ЕКАД, обеспечит связь с улицами 100-летия Уральского университета и Универсиады, Экспо-бульваром»,



Фото: Павел Ворожцов / све.рф

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Новокольцовском микрорайоне реконструировали Новосинарский бульвар, а также построили Экспо-бульвар. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Протяженность Экспо-бульвара составляет более 500 метров. Помимо строительства дороги, специалисты устроили дренажную систему, ливневую канализацию, установили светофоры, опоры освещения и камеры видеонаблюдения. На бульваре также обустроили велосипедные дорожки и посадили зеленые насаждения.Протяженность Новосинарского бульвара составляет более одного километра. Теперь на данном участке построены остановки общественного транспорта, проложены велодорожки и высажены растения. Помимо этого, на бульваре сделали живую изгородь.Строительство Экспо-бульвара и реконструкция Новосинарского бульвара велись по программе ИБК (инфраструктурные бюджетные кредиты).