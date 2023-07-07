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В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открыли два бульвара
Фото: Павел Ворожцов / све.рф
В Екатеринбурге в Новокольцовском микрорайоне реконструировали Новосинарский бульвар, а также построили Экспо-бульвар. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Протяженность Экспо-бульвара составляет более 500 метров. Помимо строительства дороги, специалисты устроили дренажную систему, ливневую канализацию, установили светофоры, опоры освещения и камеры видеонаблюдения. На бульваре также обустроили велосипедные дорожки и посадили зеленые насаждения.
Протяженность Новосинарского бульвара составляет более одного километра. Теперь на данном участке построены остановки общественного транспорта, проложены велодорожки и высажены растения. Помимо этого, на бульваре сделали живую изгородь.
Строительство Экспо-бульвара и реконструкция Новосинарского бульвара велись по программе ИБК (инфраструктурные бюджетные кредиты).
«По дорогам уже открыто движение. Они сделают более быстрым и комфортным проезд к Международному выставочному центру „Екатеринбург-Экспо“, „Конгресс-Холлу“, Дворцу водных видов спорта, а также улучшат транспортную доступность жилого района Новокольцовский»,
– рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
Протяженность Экспо-бульвара составляет более 500 метров. Помимо строительства дороги, специалисты устроили дренажную систему, ливневую канализацию, установили светофоры, опоры освещения и камеры видеонаблюдения. На бульваре также обустроили велосипедные дорожки и посадили зеленые насаждения.
Протяженность Новосинарского бульвара составляет более одного километра. Теперь на данном участке построены остановки общественного транспорта, проложены велодорожки и высажены растения. Помимо этого, на бульваре сделали живую изгородь.
«Теперь шестиполосная дорога соответствует современным нормативным требованиям. Она напрямую соединит Сибирский тракт и ЕКАД, обеспечит связь с улицами 100-летия Уральского университета и Универсиады, Экспо-бульваром»,
– сообщил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
Строительство Экспо-бульвара и реконструкция Новосинарского бульвара велись по программе ИБК (инфраструктурные бюджетные кредиты).
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