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В Екатеринбурге в дни «Иннопрома» запустят дополнительные автобусы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время проведения международной промышленной выставки «Иннопром-2023» запустят дополнительные рейсовые автобусы и шаттлы. Транспорт будет двигаться от гостиниц и станции метро «Ботаническая» до МВЦ «ЭКСПО».
Как сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, первый автобус от станции метро будет отправляться в 8:00, последний – в 19:30. Перерыв между транспортами – 15 минут.
Также с 10 по 13 июля автобусы будут курсировать от гостиниц «Азимут», «Новотель», «Грин Парк», «Маринс», «Атриум» до МВЦ «ЭКСПО».
С 8:00 до 10:00 на маршруте работают туристические автобусы Yutong 6122, а с 10:30 до 20:00 – микроавтобусы.
Полный график движения автобусов и шаттлов опубликован на сайте департамента.
Как сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, первый автобус от станции метро будет отправляться в 8:00, последний – в 19:30. Перерыв между транспортами – 15 минут.
Также с 10 по 13 июля автобусы будут курсировать от гостиниц «Азимут», «Новотель», «Грин Парк», «Маринс», «Атриум» до МВЦ «ЭКСПО».
С 8:00 до 10:00 на маршруте работают туристические автобусы Yutong 6122, а с 10:30 до 20:00 – микроавтобусы.
Полный график движения автобусов и шаттлов опубликован на сайте департамента.
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