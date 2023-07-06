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В Екатеринбурге в дни «Иннопрома» запустят дополнительные автобусы

15.22 Пятница, 7 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время проведения международной промышленной выставки «Иннопром-2023» запустят дополнительные рейсовые автобусы и шаттлы. Транспорт будет двигаться от гостиниц и станции метро «Ботаническая» до МВЦ «ЭКСПО».

Как сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, первый автобус от станции метро будет отправляться в 8:00, последний – в 19:30. Перерыв между транспортами – 15 минут.

Также с 10 по 13 июля автобусы будут курсировать от гостиниц «Азимут», «Новотель», «Грин Парк», «Маринс», «Атриум» до МВЦ «ЭКСПО».

С 8:00 до 10:00 на маршруте работают туристические автобусы Yutong 6122, а с 10:30 до 20:00 – микроавтобусы.

Полный график движения автобусов и шаттлов опубликован на сайте департамента.

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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


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11:46 В Екатеринбурге еще двух человек госпитализировали с менингококковой инфекцией
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