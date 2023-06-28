В Екатеринбурге отметят День семьи, любви и верности

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 8 июля отметят День семьи, любви и верности. К этому празднику подготовлены тематические мероприятия.Так, завтра, 8 июля, в муниципальной библиотеке № 17 на проспекте Ленина, 70 в 10:00 состоится поэтический марафон «Все начинается с любви!».В 15:00 в библиотеке имени А.И. Герцена на улице Чапаева, 5 пройдет музыкально-поэтическая программа бардов и поэтов «Грани любви». В ней примут участие семейный ансамбль Кузиных, Ольга Рагулина, Ника Кричевцова, музыкальная студия Solo art и другие. Инструментальная музыка прозвучит в исполнении Виктора Каширина. Поэты Алексей Кузин, Галия Попова, Ника Кричевцова, Леонид Антипьев, Ольга Седова представят свои произведения.В 16:00 в парке семейного отдыха «Эльмашевский» на улице Старых Большевиков, 22 начнется праздничная программа. Перед посетителями выступят творческие коллективы Орджоникидзевского района.