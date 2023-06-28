Водная гонка на «Драконах» станет подарком к юбилеям двух уральских городов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фестиваль на воде под названием «300+300» пройдёт в Екатеринбурге воскресным днём, 9 июля. Организуют его два учебных заведения — Уральский государственный университет путей сообщения и Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. Фестиваль, который будет представлять собой череду водных гонок, станет подарком двум городам-ровесникам к их солидному юбилею.Местом проведения соревнований выбран участок реки Исеть возле УрГУПС. Здесь студенты и их преподаватели устроят гонки на сапах (то есть, на подобии широкой доски для серфинга, которой управляют при помощи весла) и на байдарках. Особо зрелищными обещают стать состязания на лодках класса «Дракон». Это длинные и узкие гребные судёнышки, в которых помещается до 20 гребцов.Начало фестиваля запланировано на 14:00. Зрителями и болельщиками могут стать все желающие.Как нетрудно догадаться, своим названием фестиваль «300+300» намекает на то, что и городу Екатеринбург, и городу Пермь в 2023 году исполняется по три столетия. Екатеринбург был основан 18 ноября, Пермь же на полгода старше его, ведь датой его основания считается 4 мая. При этом, оба города дни рождения отмечают летом, когда уральская погода более благоприятствует различным уличным мероприятиям.