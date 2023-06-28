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Туристско-информационный центр «Европа-Азия» открылся в Екатеринбурге
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге открылся туристско-информационный центр «Европа-Азия». Он расположился на 17-м километре Новомосковского тракта.
Туристско-информационный центр возвели за один месяц. Это совместный проект администрации города, компании «Сима-Ленд» и Уральского государственного лесотехнического университета.
В пресс-службе мэрии сообщили, что при строительстве были сохранены все вековые деревья. Также у входа в здание посадили 20 новых деревьев.
В новом ТИЦ можно будет получить справочную информацию о турах, достопримечательностях Екатеринбурга и экскурсиях, а также приобрести сувениры.
«Появился новый, современный комплекс, который будет встречать наших туристов и нести в себе разные смыслы: развитие экологического туризма и индустрии гостеприимства, а также продвижение Екатеринбурга под брендом "Город на границе Европы-Азии"»,
– заявил мэр Алексей Орлов.
Туристско-информационный центр возвели за один месяц. Это совместный проект администрации города, компании «Сима-Ленд» и Уральского государственного лесотехнического университета.
В пресс-службе мэрии сообщили, что при строительстве были сохранены все вековые деревья. Также у входа в здание посадили 20 новых деревьев.
В новом ТИЦ можно будет получить справочную информацию о турах, достопримечательностях Екатеринбурга и экскурсиях, а также приобрести сувениры.
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