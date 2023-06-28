Туристско-информационный центр «Европа-Азия» открылся в Екатеринбурге





– заявил мэр Алексей Орлов. «Появился новый, современный комплекс, который будет встречать наших туристов и нести в себе разные смыслы: развитие экологического туризма и индустрии гостеприимства, а также продвижение Екатеринбурга под брендом "Город на границе Европы-Азии"»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге открылся туристско-информационный центр «Европа-Азия». Он расположился на 17-м километре Новомосковского тракта.Туристско-информационный центр возвели за один месяц. Это совместный проект администрации города, компании «Сима-Ленд» и Уральского государственного лесотехнического университета.В пресс-службе мэрии сообщили, что при строительстве были сохранены все вековые деревья. Также у входа в здание посадили 20 новых деревьев.В новом ТИЦ можно будет получить справочную информацию о турах, достопримечательностях Екатеринбурга и экскурсиях, а также приобрести сувениры.