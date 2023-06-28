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Второй этап зачисления детей в первые классы стартовал в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 6 июля стартовал второй этап подачи заявлений для зачисления детей в первые классы на 2023-2024 учебный год.
Набор будущих первоклассников проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня проходит набор детей, зарегистрированных на территории, которая закреплена за учреждением. С 6 июля по 5 сентября проходит набор на свободные места вне зависимости от регистрации.
Из 157 школ Екатеринбурга, которые открывали прием учеников в первые классы, в 95 есть свободные места. На сегодняшний день подано 22 662 заявления, свободных мест осталось около 2 677.
Подать заявления в школы родители могут:
- в электронном виде через портал госуслуг;
- лично через МФЦ;
- лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий;
- заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.
Набор будущих первоклассников проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня проходит набор детей, зарегистрированных на территории, которая закреплена за учреждением. С 6 июля по 5 сентября проходит набор на свободные места вне зависимости от регистрации.
Из 157 школ Екатеринбурга, которые открывали прием учеников в первые классы, в 95 есть свободные места. На сегодняшний день подано 22 662 заявления, свободных мест осталось около 2 677.
Подать заявления в школы родители могут:
- в электронном виде через портал госуслуг;
- лично через МФЦ;
- лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий;
- заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.
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