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Второй этап зачисления детей в первые классы стартовал в Екатеринбурге

17.26 Четверг, 6 июля 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 6 июля стартовал второй этап подачи заявлений для зачисления детей в первые классы на 2023-2024 учебный год.

Набор будущих первоклассников проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня проходит набор детей, зарегистрированных на территории, которая закреплена за учреждением. С 6 июля по 5 сентября проходит набор на свободные места вне зависимости от регистрации.

Из 157 школ Екатеринбурга, которые открывали прием учеников в первые классы, в 95 есть свободные места. На сегодняшний день подано 22 662 заявления, свободных мест осталось около 2 677.

Подать заявления в школы родители могут:

- в электронном виде через портал госуслуг;
- лично через МФЦ;
- лично в общеобразовательную организацию по графику работы приемных комиссий;
- заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.

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Анастасия Истомина © Вечерние ведомости


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