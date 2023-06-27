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Из Екатеринбурга в Камышлов запустят дополнительную электричку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz 5 августа запустят дополнительную электричку из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.
График движения составлен так, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а по возвращении в Екатеринбург смогли пересесть на метро:
- Екатеринбург – Камышлов отправление в 10:30, прибытие в 12:56,
- Камышлов – Екатеринбург отправление в 21:16, прибытие в 23:33.
На маршруте предусмотрены остановки Первомайская, Шарташ, Исток (микрорайон Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво) и Баженово (поселок Белоярский).
График движения составлен так, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а по возвращении в Екатеринбург смогли пересесть на метро:
- Екатеринбург – Камышлов отправление в 10:30, прибытие в 12:56,
- Камышлов – Екатеринбург отправление в 21:16, прибытие в 23:33.
На маршруте предусмотрены остановки Первомайская, Шарташ, Исток (микрорайон Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво) и Баженово (поселок Белоярский).
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05 июля 2023
05 июля 2023