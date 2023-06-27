Из Екатеринбурга в Камышлов запустят дополнительную электричку

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz 5 августа запустят дополнительную электричку из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.График движения составлен так, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а по возвращении в Екатеринбург смогли пересесть на метро:- Екатеринбург – Камышлов отправление в 10:30, прибытие в 12:56,- Камышлов – Екатеринбург отправление в 21:16, прибытие в 23:33.На маршруте предусмотрены остановки Первомайская, Шарташ, Исток (микрорайон Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво) и Баженово (поселок Белоярский).