Возрастное ограничение 18+
До середины осени в Екатеринбурге перекроют улицу Энгельса
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Энгельса – от Белинского до Красноармейской. Ограничения будут действовать с 23 июля по 15 октября.
Перекрытие связано с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей.
Движение транспорта на время перекрытия будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева.
Перекрытие связано с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей.
Движение транспорта на время перекрытия будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева.
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