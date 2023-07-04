До середины осени в Екатеринбурге перекроют улицу Энгельса

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Энгельса – от Белинского до Красноармейской. Ограничения будут действовать с 23 июля по 15 октября.Перекрытие связано с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей.Движение транспорта на время перекрытия будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева.