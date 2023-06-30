Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области сохранится жаркая погода
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем будет в районе 29°С. При этом ожидаются дожди, грозы и даже град.
Сегодня, 6 июля, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, местами крупный. Днем 27…32°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами до 25 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем 29…31°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 7 июля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 25…30°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 27…29°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 8 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…18°С. Днем 26…31°С, на севере 23…28°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 29…31°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 6 июля, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, местами крупный. Днем 27…32°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами до 25 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем 29…31°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 7 июля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 25…30°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 27…29°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 8 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…18°С. Днем 26…31°С, на севере 23…28°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 16…18°С, днем 29…31°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловскую область возвращается жара
28 июня 2023
28 июня 2023