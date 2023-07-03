Жители Екатеринбурга против стройки на месте бывшего ельцинского дома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошло собрание под открытым небом. Поводом стало строительство нового жилья на месте доме, где когда-то жил Борис Ельцин.Сам бывший «ельцинский» дом на улице 8 Марта пока ещё стоит. Но его уже наметили под снос. На его месте планирует выстроить жилье одна из крупных строительных компаний, особо активно действующих в Екатеринбурге. Именно эти планы и вызвали протест у местных жителей. Главная причина их тревог — дополнительная нагрузка на коммунальные сети. Она неизменно возникнет, если в данном квартале появятся новые жилые дома. Среди других причин протеста — нехватка школ.Как сообщает «Евразийское агентство новостей», готового проекта у застройщиков пока нет, но они уже подали заявку в администрацию города.