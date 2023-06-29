Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург





– заявил глава российского надзорного ведомства. «Убежден, что сотрудничество между странами при поддержке Исполнительного комитета СНГ будет набирать темпы и способствовать развитию отношений в целях эффективного противодействия коррупции на всем пространстве Содружества»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл сегодня в Екатеринбурге и принял участие в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.В пресс-службе Генпрокуратуры РФ рассказали, что в мероприятии также приняли участия генеральные прокуроры Армении, Белоруссии, Киргизии, руководители антикоррупционных ведомств Казахстана и Таджикистана, Исполнительного комитета СНГ.Игорь Краснов, приветствуя участников заседания, отметил, что в Екатеринбурге один из старейших в стране юридических вузов – Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева – уже более 90 лет подготавливает будущих юристов.Председателем Межгосударственного совета по противодействию коррупции до его очередного заседания был избран Игорь Краснов. Сопредседателями избраны генеральный прокурор Кыргызской Республики Курманкул Залушев и директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Сулаймон Султонозода.Члены совета во время встречи обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере противодействия коррупции и поделились практиками противодействия коррупционным проявлениям в своих странах. С докладом выступил и генпрокурор России.Следующее заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции планируется провести в 2024 году в Таджикистане.