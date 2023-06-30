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За выходные в Екатеринбурге задержали девять пьяных водителей
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в минувшие выходные прошли массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержаны шесть водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и три водителя – в состоянии наркотического опьянения. Еще четыре автолюбителя привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Помимо этого, автоинспекторы задержали 10 автолюбителей без водительского удостоверения. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержаны шесть водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и три водителя – в состоянии наркотического опьянения. Еще четыре автолюбителя привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Помимо этого, автоинспекторы задержали 10 автолюбителей без водительского удостоверения. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
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