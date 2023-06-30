За выходные в Екатеринбурге задержали девять пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошли массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержаны шесть водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и три водителя – в состоянии наркотического опьянения. Еще четыре автолюбителя привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Помимо этого, автоинспекторы задержали 10 автолюбителей без водительского удостоверения. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.