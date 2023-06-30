На уральских трассах из-за жары ввели ограничения для тяжеловесов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассах Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа на период жаркой погоды ввели ограничения движения грузовиков, перевозящих тяжеловесный груз.В пресс-службе Уралуправтодора «Вечерним ведомостям» рассказали, что с 4 июля вводится временное ограничение движения на трассах:- Пермь – Екатеринбург (км 160+046 – км 352+424);- Екатеринбург – Тюмень (км 13+600 – км 320+756, обход пгт. Белоярский км 0+000 – км 23+117);- Екатеринбург – Шадринск – Курган (км 31+900 – км 131+398);- М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Екатеринбургу (км 130+042 – км 193+784),- Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (км 10+630 – км 375+850),- «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к Тюмени (км 99+854 – км 194+993), подъезд к Ишиму (км 479+289 – км 583+723),- Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (км 11+700 – км 952+979);- Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезд к г. Сургут (км 0+000 – 38+295).Ограничения действуют на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов.