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Улицу Инженерную перекроют в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на улице Инженерной. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей.
Так, с 20 июля по 20 августа будет перекрыт участок улицы Инженерной – от Академика Губкина до Черняховского. С 11 по 31 августа движение закроют на другом участке – от Академика Губкина до Косарева.
На первом этапе перекрытия движение транспорта направят по улицам Косарева – Академика Губкина – Инженерной – Черняховского – Бородина – Водной. На втором этапе движение будет направлено по улицам Академика Губкина – Косарева – Черняховского – Бородина.
В пресс-службе мэрии отметили, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.
Так, с 20 июля по 20 августа будет перекрыт участок улицы Инженерной – от Академика Губкина до Черняховского. С 11 по 31 августа движение закроют на другом участке – от Академика Губкина до Косарева.
На первом этапе перекрытия движение транспорта направят по улицам Косарева – Академика Губкина – Инженерной – Черняховского – Бородина – Водной. На втором этапе движение будет направлено по улицам Академика Губкина – Косарева – Черняховского – Бородина.
В пресс-службе мэрии отметили, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.
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