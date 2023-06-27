Улицу Инженерную перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на улице Инженерной. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей.Так, с 20 июля по 20 августа будет перекрыт участок улицы Инженерной – от Академика Губкина до Черняховского. С 11 по 31 августа движение закроют на другом участке – от Академика Губкина до Косарева.На первом этапе перекрытия движение транспорта направят по улицам Косарева – Академика Губкина – Инженерной – Черняховского – Бородина – Водной. На втором этапе движение будет направлено по улицам Академика Губкина – Косарева – Черняховского – Бородина.В пресс-службе мэрии отметили, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.