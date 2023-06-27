От укусов клещей пострадали почти 20 тысяч свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали уже 19 742 человека, в том числе 3 702 ребенка. Это в два раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах. В Екатеринбурге от клещей пострадали 5 726 человек, в том числе 647 детей.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 100 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 292 человека.