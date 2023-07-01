В Екатеринбурге в программу КРТ включили еще три площадки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил еще три площадки КРТ. Они располагаются в районе улиц Вилонова, Летчиков и Кварцевой.В пресс-службе мэрии заявили, что на площадках, включенные в программу «Комплексное развитие территорий», находятся ветхие дома. Планируется их расселение и строительство новых жилых домов.В границах улиц Вилонова и Учителей под реновацию попадает территория площадью около двух гектаров. На этом участке расположено шесть жилых домов общей площадью 3000 квадратных метров. Запланировано расселение 78 помещений и строительство около 79 тысяч квадратных метров недвижимости. Также в границах этих улиц находится недостроенный офисный центр «Бриг» площадью более 32,5 тысячи квадратных метров, степень готовности – 72%.На улице Летчиков располагаются семь жилых домов 1940-1950-х годов постройки. Планируется расселить 132 помещения и построить более 63,5 тысячи квадратных метров жилья.В границах улицы Кварцевой находятся пять жилых домов. Из них два признаны аварийными и подлежащими сносу. Будет расселено 42 помещения, из них 17 – в аварийных домах. На это площадке построят около 36,5 тысячи квадратных метров жилья.