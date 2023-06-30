Назначен новый начальник Кольцовской таможни





– заявил Сергей Баландин. «Работа инспекторов Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина сконцентрирована преимущественно на неторговом обороте. Встречая и провожая иностранных гостей и уральцев из заграничных турне, сотрудники в аэропорту не только стоят на защите экономических интересов страны, но и стараются осуществлять контроль авиапассажиров максимально быстро и незаметно. Клиентоцентричность и эффективность – основные приоритеты в нашей службе»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Начальником Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина назначили полковника Сергея Баландина. До этого он занимал должность первого заместителя Екатеринбургской таможни.В пресс-службе Уральского таможенного управления «Вечерним ведомостям» рассказали, что Сергей Баландин пришел на службу в 1997 году. Он занимал должность оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Курганской таможни, пресекал попытки контрабанды запрещенных веществ и стратегически важных ресурсов.После этого Баландин на Звериноголовском таможенном посту контролировал груз, перемещаемый через российско-казахстанскую границу. С 2002 года назначался на должности заместителей начальника и начальников постов Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен.Сергей Баландин с 2013 по 2016 года работал первым заместителем начальника Магнитогорской таможни. Потом служил в Челябинской таможне, в должности начальника Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. В 2019 году его перевели в Екатеринбургскую таможню на должность первого заместителя начальника таможни.