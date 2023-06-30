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Назначена дата похорон погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика
Фото: Вечерние Ведомости
На среду, 5 июля, назначена церемония прощания с шестилетним Далером Бобиевым. Тело мальчика, который по данным следствия погиб много месяцев назад, наконец упокоится в земле.
Организацией прощания и похорон занимается Региональное духовное управление мусульман Свердловской области. Местом проведения церемонии прощания станет мечеть Абу-Ханифа (улица Репина, 42). Проститься с мальчиком сможет любой желающий с 10:00 до 13:00.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Поисками его несколько дней занимались сотрудники полиции, члены поискового отряда «ЛизаАлерт», сотни и сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что всё это время шестилетний ребёнок был мёртв и смерть его скрывала от общественности опекунша, которая сейчас взята под стражу.
В поисках мальчика принимала активное участие и журналистка «Вечерних Ведомостей». То, что она увидела и услышала в течение тех дней, вызвало много вопросов к чиновникам и силовикам.
Организацией прощания и похорон занимается Региональное духовное управление мусульман Свердловской области. Местом проведения церемонии прощания станет мечеть Абу-Ханифа (улица Репина, 42). Проститься с мальчиком сможет любой желающий с 10:00 до 13:00.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Поисками его несколько дней занимались сотрудники полиции, члены поискового отряда «ЛизаАлерт», сотни и сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что всё это время шестилетний ребёнок был мёртв и смерть его скрывала от общественности опекунша, которая сейчас взята под стражу.
В поисках мальчика принимала активное участие и журналистка «Вечерних Ведомостей». То, что она увидела и услышала в течение тех дней, вызвало много вопросов к чиновникам и силовикам.
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