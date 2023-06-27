На Плотинке в Екатеринбурге появятся канализационные люки-монеты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

И чего только не придумала екатеринбургская мэрия к 300-летию города! Концерты, сувенирная продукция, различные элементы уличной среды, посвящённые дате. И, казалось бы, когда юбилейный год уже во всю идёт, с этой креативностью можно было и остановиться. Но город-юбиляр получил ещё далеко не все подарки от чиновников.Очередным подарком юбиляру может стать замены канализационных люков в центре города, и в первую очередь — на Плотинке. Обычные «крышки» администрация города вознамерилась заменить на красочные, оформленные под монеты Екатеринбургского монетного двора образца двухсотлетней давности. На их разработку и производство мэрия выделит 4 миллиона рублей бюджетных средств.Правда, с юбилеем это, вроде, никак и не связывают. Как сообщает издание «Уральский рабочий», в документации на сайте госзакупок, замена обычных люков на «монетные» объясняется «проектированием туристского кода центра города Екатеринбурга в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»». Вряд ли, конечно, туристы поедут в уральскую столицу поглазеть на канализационные люки, но, возможно, с новыми канализационными крышками центр Екатеринбурга будет выглядеть ещё симпатичнее. Чего не скажешь об окраинах «юбиляра», где многие канализационные колодцы прикрыты несимпатичными бетонными блоками. И сделано это в силу того, что крышки с этих колодцев систематически воруют и сдают в металлолом.