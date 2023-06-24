Порядка 300 тысяч вакцин от бешенства для диких животных оставят в свердловских лесах





– подчеркнул директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. «Особое внимание уделяется лесным массивам, расположенным в пригородных районах Екатеринбурга, а также Полевского и Сысертского городских округов в связи с выявленными ранее там случаями бешенства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники ветстанций и охотпользователи оставят в свердловских лесах порядка 300 тысяч приманок с капсулами вакцины против бешенства. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, часть препарата уже распределена по лесным массивам.Компания по вакцинации диких животных проводится с 2016 года. Считается, что благодаря приманкам с вакциной удается существенно снизить количество выявляемых случаев этой страшной болезни.Сами приманки изготавливаются из мясокостной муки и говяжьего жира. Внутрь брикета с мясным запахом закладывается небольшая капсула с препаратом. Съедая найденную приманку, животное получает прививку от бешенства, действие которой сохраняется в организме до года.Ожидается, что в ходе осенней кампании по профилактике бешенства диких животных на территории региона будет распределено ещё 300 тысяч доз вакцины. Всего в 2023 году запланирована выкладка 600 тысяч доз, что на 185 тысяч больше, чем в прошлом году.