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В столице Урала хотят отремонтировать здание банно-прачечного комбината на Первомайской
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала хотят отремонтировать памятник архитектуры – здание банно-прачечного комбината на Первомайской. Работы по «сохранению объекта культурного наследия» одобрила Свердлохранкультура, на сайте которой опубликовали акт соответствующей экспертизы.
В ходе реставрационных работ планируется обновить фасад, крышу, крыльцо главного входа, оконные и дверные проемы, а также внутреннюю отделку. Кроме того, предполагается восстановление утраченных декоративных элементов из стеклофибробетона.
Здание бань на Первомайской, 71 построено в 1945–1951 годах по проекту архитекторов Петра Лантратова и Василия Хмуренко. При его возведении использовался труд немецких военнопленных.
На официальном портале администрации Екатеринбурга есть страница с историей здания и связанными с ним городскими легендами – так, согласно народной молве, будучи студентом строительного факультета УПИ, в этой бане любил париться молодой Борис Ельцин. А по другой легенде, Никита Хрущев во время одного из своих визитов на Урал в период борьбы с архитектурными излишествами язвительно подметил, что «в Свердловске построили баню, как театр, а театр, как баню».
В ходе реставрационных работ планируется обновить фасад, крышу, крыльцо главного входа, оконные и дверные проемы, а также внутреннюю отделку. Кроме того, предполагается восстановление утраченных декоративных элементов из стеклофибробетона.
Здание бань на Первомайской, 71 построено в 1945–1951 годах по проекту архитекторов Петра Лантратова и Василия Хмуренко. При его возведении использовался труд немецких военнопленных.
На официальном портале администрации Екатеринбурга есть страница с историей здания и связанными с ним городскими легендами – так, согласно народной молве, будучи студентом строительного факультета УПИ, в этой бане любил париться молодой Борис Ельцин. А по другой легенде, Никита Хрущев во время одного из своих визитов на Урал в период борьбы с архитектурными излишествами язвительно подметил, что «в Свердловске построили баню, как театр, а театр, как баню».
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