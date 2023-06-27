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Ради состязаний IRONSTAR в Екатеринбурге 22 июля перекроют дороги
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ради проведения состязаний IRONSTAR для любителей на спринтерской дистанции, запланированных на 22 июля, в Екатеринбурге на целый день закроют движениях на центральных улицах города.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, в день соревнований нельзя будет проехать по:
– Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
– Дзержинского, от стадиона Автономной некоммерческой организации «Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
– Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;
– по Царской, от Толмачева до Дзержинского;
– по проспекту Ленина, от дома № 43 до улицы Репина;
– по Татищева, от Репина до Пирогова;
– по Пирогова, от Татищева до Крауля;
– по улице Крауля, от дома № 2 до дома № 6;
– по Мельникова, от Крауля до Репина;
– по Репина, от дома № 15 до улицы Металлургов;
– по Металлургов, от дома № 4а до Новомосковского тракта.
Также в этот день с 00.00 до 23.00 нельзя будет парковаться на площади 1905 года. Кроме этого, продажа алкоголя в границах проведения соревнований будет запрещена с 08.00 до 14.00.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, в день соревнований нельзя будет проехать по:
– Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
– Дзержинского, от стадиона Автономной некоммерческой организации «Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
– Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;
– по Царской, от Толмачева до Дзержинского;
– по проспекту Ленина, от дома № 43 до улицы Репина;
– по Татищева, от Репина до Пирогова;
– по Пирогова, от Татищева до Крауля;
– по улице Крауля, от дома № 2 до дома № 6;
– по Мельникова, от Крауля до Репина;
– по Репина, от дома № 15 до улицы Металлургов;
– по Металлургов, от дома № 4а до Новомосковского тракта.
Также в этот день с 00.00 до 23.00 нельзя будет парковаться на площади 1905 года. Кроме этого, продажа алкоголя в границах проведения соревнований будет запрещена с 08.00 до 14.00.
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