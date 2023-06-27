Ради состязаний IRONSTAR в Екатеринбурге 22 июля перекроют дороги

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ради проведения состязаний IRONSTAR для любителей на спринтерской дистанции, запланированных на 22 июля, в Екатеринбурге на целый день закроют движениях на центральных улицах города.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, в день соревнований нельзя будет проехать по:– Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;– Дзержинского, от стадиона Автономной некоммерческой организации «Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо» до пересечения с улицей Царской;– Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;– по Царской, от Толмачева до Дзержинского;– по проспекту Ленина, от дома № 43 до улицы Репина;– по Татищева, от Репина до Пирогова;– по Пирогова, от Татищева до Крауля;– по улице Крауля, от дома № 2 до дома № 6;– по Мельникова, от Крауля до Репина;– по Репина, от дома № 15 до улицы Металлургов;– по Металлургов, от дома № 4а до Новомосковского тракта.Также в этот день с 00.00 до 23.00 нельзя будет парковаться на площади 1905 года. Кроме этого, продажа алкоголя в границах проведения соревнований будет запрещена с 08.00 до 14.00.