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Более 20 свердловских городов стали площадками Фестиваля уличного кино
Фото: предоставлено организаторами Фестиваля уличного кино
В Свердловской области продолжается Фестиваль уличного кино, на котором организаторы представляют лучшие короткометражные фильмы от молодых российских режиссеров. Показывать картины будут до конца лета в 27 городах региона.
Площадками фестиваля станут кинотеатры, парки, центральные площади, стадионы, библиотеки, и даже зоопарк. Всего их будет 36, 15 из которых организовываются силами кинотеатров благодаря национальному проекту «Культура».
Ежегодно более тысячи человек со всей России отправляют свои короткометражки ради победы на фестивале и гранта в 1 500 000 рублей на съемку нового фильма.
За грант на сьемку своего фильма также будут бороться и уральские режиссеры. На победу претендуют работы кинокомпании Red Pepper Film от Ирины Ходюш (Обычная свадьба) и Ивана Соснина (Дорога в облака). Они участвуют в фестивале не первый год.
По словам кинорежиссера Ивана Соснина, главное преимущество фестиваля в том, что он доступен для всех желающих.
Также в конкурсе участвует картина Дарьи Гароник «Наташина мечта», которая снималась по сценарию Уральского драматурга Ярославы Пулинович.
В Екатеринбурге показы пройдут на четырех площадках. 15-16 июля в Екатеринбургском зоопарке, 24 августа в Свердловском областном фильмофонде, в МЕГА Парке (ТРЦ «Мега») 27 июля и 12 августа. В Парке имени Маяковского фестиваль уже прошел в июне.
Самое главное – посещение фестиваля абсолютно бесплатно. Зрители короткометражных фильмов будут сами выбирать понравившиеся работы, голосуя за них с помощью фонарика на телефоне.
Полный список площадок размещен на сайте Свердловского областного фильмофонда.
Напомним, что фестиваль проходит в России с 2014 года и считается крупнейшим в мире зрительским смотром короткометражного кино. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Координатор проекта в нашем регионе – Свердловский областной фильмофонд.
Площадками фестиваля станут кинотеатры, парки, центральные площади, стадионы, библиотеки, и даже зоопарк. Всего их будет 36, 15 из которых организовываются силами кинотеатров благодаря национальному проекту «Культура».
Ежегодно более тысячи человек со всей России отправляют свои короткометражки ради победы на фестивале и гранта в 1 500 000 рублей на съемку нового фильма.
За грант на сьемку своего фильма также будут бороться и уральские режиссеры. На победу претендуют работы кинокомпании Red Pepper Film от Ирины Ходюш (Обычная свадьба) и Ивана Соснина (Дорога в облака). Они участвуют в фестивале не первый год.
По словам кинорежиссера Ивана Соснина, главное преимущество фестиваля в том, что он доступен для всех желающих.
«Житель любого города, деревни, поселка сможет увидеть новые короткометражные фильмы. И победителей выберут тоже зрители. Это здорово! И так как я снимаю зрительское кино, для меня это очень важно»,
– отметил Соснин.
Также в конкурсе участвует картина Дарьи Гароник «Наташина мечта», которая снималась по сценарию Уральского драматурга Ярославы Пулинович.
В Екатеринбурге показы пройдут на четырех площадках. 15-16 июля в Екатеринбургском зоопарке, 24 августа в Свердловском областном фильмофонде, в МЕГА Парке (ТРЦ «Мега») 27 июля и 12 августа. В Парке имени Маяковского фестиваль уже прошел в июне.
Самое главное – посещение фестиваля абсолютно бесплатно. Зрители короткометражных фильмов будут сами выбирать понравившиеся работы, голосуя за них с помощью фонарика на телефоне.
Фото: предоставлено организаторами Фестиваля уличного кино
Полный список площадок размещен на сайте Свердловского областного фильмофонда.
Напомним, что фестиваль проходит в России с 2014 года и считается крупнейшим в мире зрительским смотром короткометражного кино. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Координатор проекта в нашем регионе – Свердловский областной фильмофонд.
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