В Свердловской области на Кунарском известняковом карьере 3 июля пройдут взрывные работы





– говорится в сообщении дежурной службы. «Первый сигнал – предупредительный (один продолжительный), второй сигнал – взрыв (два продолжительных), третий сигнал – отбой (три коротких) – окончание взрывных работ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 3 июля, в Свердловской области на Кунарском известняковом карьере запланировано проведение взрывных работ. Об этом предупредила Единая дежурная диспетчерская служба Богдановича.Они должны будут пройти с 13.00 до 15.00. Перед взрывами будут подаваться предупредительные сигналы.Кунарское месторождение цементного сырья (известняков и суглинков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент». Было открыто в 1958-1961 годах.