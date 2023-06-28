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В Свердловской области на Кунарском известняковом карьере 3 июля пройдут взрывные работы
Свердловская область / Новости дня / Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 3 июля, в Свердловской области на Кунарском известняковом карьере запланировано проведение взрывных работ. Об этом предупредила Единая дежурная диспетчерская служба Богдановича.
Они должны будут пройти с 13.00 до 15.00. Перед взрывами будут подаваться предупредительные сигналы.
Кунарское месторождение цементного сырья (известняков и суглинков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент». Было открыто в 1958-1961 годах.
Они должны будут пройти с 13.00 до 15.00. Перед взрывами будут подаваться предупредительные сигналы.
«Первый сигнал – предупредительный (один продолжительный), второй сигнал – взрыв (два продолжительных), третий сигнал – отбой (три коротких) – окончание взрывных работ»,
– говорится в сообщении дежурной службы.
Кунарское месторождение цементного сырья (известняков и суглинков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент». Было открыто в 1958-1961 годах.
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