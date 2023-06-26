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Жители Нижних Серег пожаловались на соседа-пчеловода из-за агрессивных пчел
Свердловская область / Новости дня / Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Нижних Серег пожаловались на своего соседа-пчеловода в полицию и прокуратуру из-за агрессивных пчел, которые нападают на людей.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на домашней пасеке сосед-пчеловод держит 11 ульев, которые он поставил на краю участка, рядом с забором одной из пострадавших от роя пчел женщин. По ее словам, две-три недели назад, когда она вышла в огород, насекомые вырвались из улья, налетели на нее и искусали. Утверждается, что кроме нее в тот день от агрессивных пчел пострадали и другие местные жители.
После того, как пострадавшие написали коллективное заявление, их сосед пообещал исправиться и убрать ульи подальше от чужих участков. Полиция и прокуратура, как заявляют в телеграм-канал, ситуацией заниматься не стали.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на домашней пасеке сосед-пчеловод держит 11 ульев, которые он поставил на краю участка, рядом с забором одной из пострадавших от роя пчел женщин. По ее словам, две-три недели назад, когда она вышла в огород, насекомые вырвались из улья, налетели на нее и искусали. Утверждается, что кроме нее в тот день от агрессивных пчел пострадали и другие местные жители.
После того, как пострадавшие написали коллективное заявление, их сосед пообещал исправиться и убрать ульи подальше от чужих участков. Полиция и прокуратура, как заявляют в телеграм-канал, ситуацией заниматься не стали.
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