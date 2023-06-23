В Верхней Салде из-за празднования 90-летия ВСМПО перекроют улицы





– говорится в сообщении местного отделения ГИБДД. «С 14.00 до 00.00 будет перекрыто движение по улице Энгельса от 25 Октября до Карла Либкнехта. С 16.00 до 00.00 ограничат движение по улице Энгельса от Евстигнеева до Ленина, улице Парковая от Карла Либкнехта до Ленина и по Карла Либкнехта от Карла Маркса до Энгельса»,

Иллюстрация: ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 июля, в Верхней Салде из-за праздничных мероприятий, посвященных 90-летию ВСМПО, перекроют несколько улиц. Об этом сообщает ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».Автомобили, которые не были убраны с парковочных мест по маршруту проведения мероприятия, с 12.00 до 13.00 пообещали эвакуировать «в целях безопасности граждан».