В Екатеринбурге ушел из жизни преподаватель ИЕНиМ УрФУ Сергей Сизый





– говорится в сообщении «Печальная новость. Не стало Сергея Викторовича Сизого. Светлая память»,





– написал в отдельном посте выпускник УрФУ Магаз Асанов. «На факультете только два человека сыграли огромную роль в том, что матмех стал таким, как он есть – неформальным объединением преподавателей и студентов. Главное в этой фразе – неформальное. Это Сергей Викторович и Карма Николаевна. Перечесть заслуги Сергея очень сложно, поскольку он не вписывается ни в какие бюрократические рамки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 30 июня ушел из жизни преподаватель Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ Сергей Сизый. Об этом сообщили в группе матмеха во «ВКонтакте».Для коллег и студентов Сергея Сизова это оказалось большим потрясением. Многие выразили свою скорбь в комментариях.