Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ушел из жизни преподаватель ИЕНиМ УрФУ Сергей Сизый
Свердловская область / Новости дня / Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 30 июня ушел из жизни преподаватель Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ Сергей Сизый. Об этом сообщили в группе матмеха во «ВКонтакте».
Для коллег и студентов Сергея Сизова это оказалось большим потрясением. Многие выразили свою скорбь в комментариях.
«Печальная новость. Не стало Сергея Викторовича Сизого. Светлая память»,
– говорится в сообщении.
Для коллег и студентов Сергея Сизова это оказалось большим потрясением. Многие выразили свою скорбь в комментариях.
«На факультете только два человека сыграли огромную роль в том, что матмех стал таким, как он есть – неформальным объединением преподавателей и студентов. Главное в этой фразе – неформальное. Это Сергей Викторович и Карма Николаевна. Перечесть заслуги Сергея очень сложно, поскольку он не вписывается ни в какие бюрократические рамки»,
– написал в отдельном посте выпускник УрФУ Магаз Асанов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Количество госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 50
26 июня 2023
26 июня 2023