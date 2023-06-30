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Свердловские спасатели предупредили о грозе и сильном ветре 2 июля
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Спасатели предупредили о непогоде в воскресенье, 2 июля, в Свердловской области и призывали уральцев не забывать о мерах безопасности в этот период.
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра, 2 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра, 2 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей»,
– сказали в МЧС.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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