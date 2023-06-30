Свердловские спасатели предупредили о грозе и сильном ветре 2 июля





– сказали в МЧС. «В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупредили о непогоде в воскресенье, 2 июля, в Свердловской области и призывали уральцев не забывать о мерах безопасности в этот период.По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра, 2 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.