Погорельцам из Сосьвы начали вручать ключи от новых домов





– подчеркнули в ДИПе. «Несмотря на потерю дома в огне Александр и Наталья Канищевы – работники Сосьвинского района электрических сетей – одними из первых пришли на помощь поселку, незамедлительно начав восстановление сетей энергоснабжения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 июля, в Сосьве людям, которые потеряли жилье из-за масштабного пожара, вручили первые ключи от новых домов, которые успели достроить. На данный момент известно, что были переданы только три дома площадью 54 квадратных метра.Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в числе первых новоселов оказалась семья сотрудников компании «Россете». Ключи им вручал губернатор Евгений Куйвашев.Всего в Сосьве планируется построить 34 индивидуальных дома из сборных железобетонных домокомплектов. Уже собраны каркасы 27 домов. Также продолжается возведение многоквартирного трехэтажного дома, рассчитанного на 65 квартир.Напомним, что 25 апреля в Сосьве пожар уничтожил более 90 домов, в том числе сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23.