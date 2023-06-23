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Погорельцам из Сосьвы начали вручать ключи от новых домов
Общество
Фото: «Не для протокола» / Telegram
Сегодня, 1 июля, в Сосьве людям, которые потеряли жилье из-за масштабного пожара, вручили первые ключи от новых домов, которые успели достроить. На данный момент известно, что были переданы только три дома площадью 54 квадратных метра.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в числе первых новоселов оказалась семья сотрудников компании «Россете». Ключи им вручал губернатор Евгений Куйвашев.
Всего в Сосьве планируется построить 34 индивидуальных дома из сборных железобетонных домокомплектов. Уже собраны каркасы 27 домов. Также продолжается возведение многоквартирного трехэтажного дома, рассчитанного на 65 квартир.
Напомним, что 25 апреля в Сосьве пожар уничтожил более 90 домов, в том числе сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в числе первых новоселов оказалась семья сотрудников компании «Россете». Ключи им вручал губернатор Евгений Куйвашев.
«Несмотря на потерю дома в огне Александр и Наталья Канищевы – работники Сосьвинского района электрических сетей – одними из первых пришли на помощь поселку, незамедлительно начав восстановление сетей энергоснабжения»,
– подчеркнули в ДИПе.
Всего в Сосьве планируется построить 34 индивидуальных дома из сборных железобетонных домокомплектов. Уже собраны каркасы 27 домов. Также продолжается возведение многоквартирного трехэтажного дома, рассчитанного на 65 квартир.
Напомним, что 25 апреля в Сосьве пожар уничтожил более 90 домов, в том числе сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23.
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