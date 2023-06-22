Ветеран Северского трубного завода стал почётным гражданином Полевского округа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошедшей вчера, 29 июня, сессии депутатов Полевского городского округа, помимо прочего, решался вопрос о людях, достойных нести звание «Почётного гражданина». Среди народных избранников не нашлось человека, кто был бы против кандидатуры Ноана Зелёного.Бывший житель Донбасса, Ноан Ионович Зелёный на Урал попал в годы Великой отечественной войны — он был эвакуирован совсем ещё ребёнком вместе с родителями. Сейчас ему 90 лет, и за его плечами — десятилетия честной и усердной трудовой деятельности. В тылу отец его стал рабочим Северского металлургического завода. Сын пошёл по стопам родителя, стал инженером, а после и сам начал учить заводской науке молодых рабочих. По написанным им статьям и учебникам готовились многие последователи. Вплоть до 2003 года Ноан Зелёный работал в трубопрокатной лаборатории ЦЗЛ. А, выйдя на пенсию, стал исследователем Уральского края и, главным образом, истории Северского завода. Об этом предприятии он написал уже несколько книг.Деятельность Ноама Зелёного отмечена многочисленными грамотами и медалями. Инициаторами выдвижения ветерана труда на звание «Почётный гражданин Полевского городского округа» стал коллектив газеты «Рабочая правда», на полосах которой имя Ноана Зелёного появлялось бессчётное количество раз.