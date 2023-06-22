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Ветеран Северского трубного завода стал почётным гражданином Полевского округа
Общество
На прошедшей вчера, 29 июня, сессии депутатов Полевского городского округа, помимо прочего, решался вопрос о людях, достойных нести звание «Почётного гражданина». Среди народных избранников не нашлось человека, кто был бы против кандидатуры Ноана Зелёного.
Бывший житель Донбасса, Ноан Ионович Зелёный на Урал попал в годы Великой отечественной войны — он был эвакуирован совсем ещё ребёнком вместе с родителями. Сейчас ему 90 лет, и за его плечами — десятилетия честной и усердной трудовой деятельности. В тылу отец его стал рабочим Северского металлургического завода. Сын пошёл по стопам родителя, стал инженером, а после и сам начал учить заводской науке молодых рабочих. По написанным им статьям и учебникам готовились многие последователи. Вплоть до 2003 года Ноан Зелёный работал в трубопрокатной лаборатории ЦЗЛ. А, выйдя на пенсию, стал исследователем Уральского края и, главным образом, истории Северского завода. Об этом предприятии он написал уже несколько книг.
Деятельность Ноама Зелёного отмечена многочисленными грамотами и медалями. Инициаторами выдвижения ветерана труда на звание «Почётный гражданин Полевского городского округа» стал коллектив газеты «Рабочая правда», на полосах которой имя Ноана Зелёного появлялось бессчётное количество раз.
Бывший житель Донбасса, Ноан Ионович Зелёный на Урал попал в годы Великой отечественной войны — он был эвакуирован совсем ещё ребёнком вместе с родителями. Сейчас ему 90 лет, и за его плечами — десятилетия честной и усердной трудовой деятельности. В тылу отец его стал рабочим Северского металлургического завода. Сын пошёл по стопам родителя, стал инженером, а после и сам начал учить заводской науке молодых рабочих. По написанным им статьям и учебникам готовились многие последователи. Вплоть до 2003 года Ноан Зелёный работал в трубопрокатной лаборатории ЦЗЛ. А, выйдя на пенсию, стал исследователем Уральского края и, главным образом, истории Северского завода. Об этом предприятии он написал уже несколько книг.
Деятельность Ноама Зелёного отмечена многочисленными грамотами и медалями. Инициаторами выдвижения ветерана труда на звание «Почётный гражданин Полевского городского округа» стал коллектив газеты «Рабочая правда», на полосах которой имя Ноана Зелёного появлялось бессчётное количество раз.
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