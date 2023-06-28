Мэрия Нижнего Тагила ищет желающих за 76 миллионов заняться городскими парками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Около 76 миллионов рублей готова выделить администрация Нижнего Тагила компании, которая возьмётся содержать городские парки и скверы. Такую сумму обнаружили в соответствующем контракте журналисты местного агентства новостей «Между строк».Согласно контракту, взявшийся за эту работу подрядчик должен будет обрабатывать доверенные ему парковые территории от клещей, обеспечивать уборку, ремонтировать — где это необходимо — ограждения и обновлять различные объекты: скамейки, детские площадки, дорожки и прочее. Обязанность высаживать цветы и кустарники тоже возлагается на подрядчика. Срок действия контракта охватывает остаток текущего года и 2024 год.Подрядчика необходимо найти до 5 июля, но пока контракт не подписан. Возможно, потенциальных претендентов смущает довольно большой объём работ, на фоне которого сумма в 76 миллионов не кажется столь уж внушительной. В содержании компании, которая подпишет контракт с мэрией окажутся 56 парков и скверов Нижнего Тагила.