Роспотребнадзор нашел нарушения в сети магазинов «Кировский» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в сети магазинов «Кировский». Обнаружены многочисленные нарушения.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, выявлены следующие нарушения:- несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции;- отсутствие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции;- нарушение требований к маркировке продукции;- нарушение требований к отделке помещений и к проведению производственного контроля;- нарушения порядка вакцинопрофилактики сотрудников;- нарушение требований к обращению с отходами.Кроме того, при проведении лабораторных испытаний выявлена продукция, не соответствующая обязательным требованиям по показателям качества и безопасности.После проверки ООО «Лев» (сеть магазинов «Кировский») выдали рекомендации по соблюдению законодательства. Продукция, не соответствующая обязательным требованиям, изъята из оборота. По данным Роспотребнадзора, нарушения устранены.За выявленные нарушения ООО «Лев» оштрафовали на 350 тысяч рублей. Также мировым судьей Кировского судебного района юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с изъятием из оборота несоответствующей продукции и ее последующей утилизацией.