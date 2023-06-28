Автоинспекторы снова ловят в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 30 июня по 2 июля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.