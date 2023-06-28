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Автоинспекторы снова ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 30 июня по 2 июля.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.
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