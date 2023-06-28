В Екатеринбурге перекроют улицу Окружную

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в августе закроют движение транспорта по улице Окружной. Речь идет об участке от 2-й Новосибирской до дома № 82 на Окружной.Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии. Ограничения будут действовать с 1 по 20 августа.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее искать пути объезда.