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В Екатеринбурге перекроют улицу Окружную
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в августе закроют движение транспорта по улице Окружной. Речь идет об участке от 2-й Новосибирской до дома № 82 на Окружной.
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии. Ограничения будут действовать с 1 по 20 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее искать пути объезда.
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии. Ограничения будут действовать с 1 по 20 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее искать пути объезда.
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