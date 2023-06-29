Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 1 июля объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, завтра, 1 июля, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.