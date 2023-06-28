Таможенники нашли у пассажира в аэропорту Кольцово 1400 табачных стиков





– пояснил и.о. начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. «С 8 октября 2022 года изменились правила ввоза товаров для личного пользования. В список табачной продукции добавились стики. Разрешено ввозить 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), 200 стиков или 250 граммов табака или все это в ассортименте общим весом до 250 граммов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажира рейса «Дубай – Екатеринбург» семь блоков с 1400 стиками для электронных сигарет.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, 41-летний мужчина, прибыв из Дубая, прошел через «зеленый коридор». Во время досмотра багажа таможенники обнаружили у него табачную продукцию без обязательной акцизной маркировки. Мужчина заявил, что не знал о правилах перемещения табачных изделий через границу, а товар вез для личного пользования.В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении. Ему вернули только блок с 200 стиками.