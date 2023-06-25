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Утверждена региональная программа Свердловской области по повышению рождаемости
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области утвердили региональную программу по повышению рождаемости на период до 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Согласно документу, численность населения региона, по данным на 1 января 2022 года, составляла 4264,3 тысячи человек. Свердловская область среди субъектов России занимает пятое место по численности населения.
За шесть лет – с 2016 по 2022 год – в регионе численность населения уменьшилась 60,7 тысячи человек (1,5%). Наибольшие темпы снижения зафиксированы в период пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах (0,5% и 0,6% соответственно).
В документе отмечается, что в области наблюдается гендерный дисбаланс населения – численное превышение женщин над мужчинами отмечается с возраста 35 лет. Также одной из причин снижения рождаемости все еще называют Великую Отечественную войну.
С 2017 года в области фиксируется естественная убыль населения. В документе указано, что одним из источников увеличения численности населения области в долгосрочной перспективе остаются миграционный прирост населения.
Свердловский власти считают, что в ближайшие 10-15 лет рождаемость будет снижаться из-за сокращения численности женщин фертильного возраста, связанного с падением рождений в 90-е года.
На реализацию программы по повышению рождаемости в 2023-2025 годы планируется направить 14,1 миллиарда рублей, из них 9,2 миллиарда – из областного бюджета, 4,9 миллиарда – из федерального, остальное – из местного.
Меры, которые призваны помочь в увеличении рождаемости:
- продолжение выплат материнского капитала;
- единовременные пособия матерям, награжденным знаком «Материнская доблесть» (от 45 350 до 180 399 рублей);
- выплаты многодетным семьям;
- строительство и реконструкция детских садов и так далее.
Согласно документу, численность населения региона, по данным на 1 января 2022 года, составляла 4264,3 тысячи человек. Свердловская область среди субъектов России занимает пятое место по численности населения.
За шесть лет – с 2016 по 2022 год – в регионе численность населения уменьшилась 60,7 тысячи человек (1,5%). Наибольшие темпы снижения зафиксированы в период пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах (0,5% и 0,6% соответственно).
В документе отмечается, что в области наблюдается гендерный дисбаланс населения – численное превышение женщин над мужчинами отмечается с возраста 35 лет. Также одной из причин снижения рождаемости все еще называют Великую Отечественную войну.
«Имеют место последствия экономических и социальных потрясений прошлого столетия, в частности, сокращение числа рождений в 1942–1945 годах во время Великой Отечественной войны и последствия этого сокращения спустя 20 лет, усиленные падением рождаемости в 1960-е годы»,
– говорится в документе.
С 2017 года в области фиксируется естественная убыль населения. В документе указано, что одним из источников увеличения численности населения области в долгосрочной перспективе остаются миграционный прирост населения.
Свердловский власти считают, что в ближайшие 10-15 лет рождаемость будет снижаться из-за сокращения численности женщин фертильного возраста, связанного с падением рождений в 90-е года.
«Повышение рождаемости можно ожидать после 2025 года, когда начнут вступать в фертильный возраст женщины 2006-2014 годов рождения»,
– отмечается в документе.
На реализацию программы по повышению рождаемости в 2023-2025 годы планируется направить 14,1 миллиарда рублей, из них 9,2 миллиарда – из областного бюджета, 4,9 миллиарда – из федерального, остальное – из местного.
Меры, которые призваны помочь в увеличении рождаемости:
- продолжение выплат материнского капитала;
- единовременные пособия матерям, награжденным знаком «Материнская доблесть» (от 45 350 до 180 399 рублей);
- выплаты многодетным семьям;
- строительство и реконструкция детских садов и так далее.
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