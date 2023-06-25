Утверждена региональная программа Свердловской области по повышению рождаемости

– говорится в документе.

«Имеют место последствия экономических и социальных потрясений прошлого столетия, в частности, сокращение числа рождений в 1942–1945 годах во время Великой Отечественной войны и последствия этого сокращения спустя 20 лет, усиленные падением рождаемости в 1960-е годы»,