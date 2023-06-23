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Выпускникам техникума «Юность» в Верхней Пышме вручили дипломы и приглашения на работу

10.23 Пятница, 30 июня 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме вручили дипломы и приглашения на работу выпускникам Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность».

Документ о среднем профессиональном образовании в этом году получили 54 выпускника целевой подготовки от промышленных предприятий Свердловской и Курганской областей – АО «Уралэлектромедь», ПАО «СУМЗ», АО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «Сухоложское Литье», АО «ШААЗ». Из них 10 человек получат дипломы с отличием.


Фото: пресс-служба УГМК


«Сегодня вы переворачиваете страницу славной студенческой жизни, впереди вас ждут огромные перспективы, новые достижения и интересная жизнь! Окончание техникума и устройство на работу – это первая ступень вашей профессиональной карьерной лестницы. На предприятиях перед вами открывается прекрасная возможность повышения своего профессионального и образовательного уровня»,

– поздравила молодых специалистов начальник управления подготовки персонала УГМК Инна Осипова.



Фото: пресс-служба УГМК


Следует отметить, обучение студентов в техникуме ведется на базе современных мастерских и лабораторий. Для преподавателей и мастеров производственного обучения техникума организованы стажировки, в программах которых: знакомство с новыми производствами и оборудованием, системами бережливого производства и менеджмента качества.

Студентам, имеющим отличные и хорошие результаты успеваемости, во время обучения выплачивается дополнительная стипендия от предприятия – до 3000 рублей в месяц. Тем, кто имеет достижения в образовательной, научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и производственной деятельностях, назначается дополнительная стипендия имени Александра Козицына в размере 10 000 рублей в месяц.

Студенты техникума во время обучения проходят учебную практику по автоматизации, энергетике, гидравлике-пневматике на учебных стендах Технического университета УГМК, а производственную и преддипломную практики – в действующих цехах предприятий. Таким образом, выпускники уже знакомы со своими будущими рабочими местами, руководителями и коллективами. Это позволяет значительно сократить время адаптации молодых работников и положительно сказывается на производительности труда.


Фото: пресс-служба УГМК


«У нас сегодня обучаются по программе среднего профессионального образования 1124 студента, и главными социальными партнерами, под требования которых у нас прошла вся реорганизация учебного процесса, являются предприятия Урала. Большинство ребят, что получают сегодня дипломы – это уже трудоустроенные люди: они выходили на итоговую аттестацию с рабочего места, написав заявление на отпуск по учебе. Чтобы достичь такого результата, в техникуме были кардинально переработаны учебные программы, приобретено современное оборудование, большой объем работ проделан при создании и формировании Центра проведения демонстрационного экзамена, что в соответствии с новыми федеральными стандартами, которые мы у себя внедряем, является обязательной формой аттестации наших выпускников. Сегодня мы ориентируемся на независимую оценку качества подготовки наших ребят, которую как раз дают представители конкретных предприятий, являющиеся не просто экспертами, а председателями аттестационных комиссий»,

– подчеркнул директор техникума «Юность» Виталий Лобастов.


Вся эта работа организована в рамках подписанного в 2012 году Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией и Верхнепышминским механико-технологическом техникумом «Юность». За это время приглашения на работу вручены 289 выпускникам целевой подготовки, 67 из которых получили дипломы с отличием.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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